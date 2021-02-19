Богучар, Воронежская область, , 10:59 — REGNUM Четыре человека госпитализированы с ожогами в результате разгерметизации газового баллона на трассе в Воронежской области, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Инцидент произошёл утром 19 февраля в Богучарском районе на 749 километре трассы М-4 Дон. По информации МЧС, дорожные рабочие попытались прогреть открытым огнём газовый баллон ёмкость 50 литров. У баллона выбило дно, произошла разгерметизация.

В результате четверо человек попали в больницу: у троих диагностированы ожоги рук и лица, они находятся в хирургическом отделении. Ещё один пострадавший находится в реанимации.