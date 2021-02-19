Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали трех иностранных граждан с крупной партией кокаина. У них изъято свыше 60 кг наркотического средства. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками Пограничного управления совместно с УФСБ пресечен международный канал поставки наркотических средств в Российскую Федерацию.

«Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО