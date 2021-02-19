Соледар, ДНР, 19 февраля 2021, 10:32 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных миномётов район посёлка Зайцево. Об этом сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В пресс-службе рассказали, что боевики ВСУ нарушили собственные гарантии безопасности, которые ранее запрашивали представители ДНР для проведения ремонтных работ на объектах водопровода и линиях электропередачи.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза открывали огонь из гранатомётов по территории ДНР.
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