Соледар, ДНР, , 10:32 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных миномётов район посёлка Зайцево. Об этом сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе рассказали, что боевики ВСУ нарушили собственные гарантии безопасности, которые ранее запрашивали представители ДНР для проведения ремонтных работ на объектах водопровода и линиях электропередачи.

«Вооружённые формирования Украины дважды совершили массированный обстрел населённого пункта из тяжёлого вооружения, выпустив, в общей сложности, 20 мин калибра 120 мм, таким образом, поставив под угрозу срыва дальнейшее проведение указанных работ», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза открывали огонь из гранатомётов по территории ДНР.

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