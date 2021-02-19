Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Полиция Капитолия проводит разбирательства в отношении 29 сотрудников, находившихся на службе во время беспорядков у здания Конгресса США 6 января. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, ещё шестерых полицейских на время отстранили от работы с удержанием заработной платы. В руководстве силового ведомства заявили, что дисциплинарные взыскания применят ко всем сотрудникам, не соблюдающим установленные правила поведения.

Отмечается, что один из отстранённых правоохранителей сфотографировался с участником протеста во время митинга, а другой направлял протестующих вокруг здания Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января внутри здания Конгресса США произошли беспорядки. В здание прорвались сторонники бывшего президента республиканца Дональда Трампа.

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