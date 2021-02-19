Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В посёлке Тереньга Ульяновской области завершены аварийные работы на теплотрассе и начался пуск тепла в многоквартирные дома. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

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Первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин доложил губернатору Сергею Морозову, что завершены ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий порыва теплотрассы в Тереньге: всего смонтировано около 30 метров трубопровода под дорогой и почти 100 метров надземной сети.

В правительстве отмечают, что в настоящее время начался пуск тепла в дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 февраля стало известно о том, что в посёлке Тереньга Ульяновской области произошла крупная авария на теплосети. В результате без теплоснабжения остались жители 14 многоквартирных домов. Губернатор отмечал, что в ликвидации аварии принимают участие четыре коммунальные бригады из разных муниципалитетов.

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