Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Porsche Cayenne несколько раз выстрелил в пешехода, который чуть не попал под колеса его иномарки. Возбуждено уголовное дело. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 31 января в Калининском районе города. В полицию поступило несколько сообщений от очевидцев, что у дома 19 по проспекту Науки неизвестный на автомобиле Porsche Cayenne выстрелил несколько раз в пешехода из предмета, похожего на пистолет. Молодой человек с места происшествия ушел, автомобиль скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя иномарки. 18 февраля около 10 часов утра у дома 22 по улице Гжатской в том же районе он был задержан. Им оказался 30-летний индивидуальный предприниматель по имени Рафик.

«У мужчины был изъят травматический пистолет. В тот же день в полицию поступило заявление от 23-летнего пешехода, ставшего участником того инцидента», — рассказали в ведомстве.

Мужчина сообщил, что 31 января 2021 года около 23:30 мск он переходил дорогу у станции метро «Академическая», когда его задел автомобиль. Из него вышел мужчина, который направил на заявителя предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов.

Телесных повреждений пострадавший не получил, убежав с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.