Соледар, ДНР, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР, осуществлённые с позиций ВСУ. Об этом сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

На горловском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, выпустив в общей сложности 23 единицы боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты им. Гагарина)», — сказано в сообщении.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил признать происходящее в Донбассе войной.

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