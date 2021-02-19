Соледар, ДНР, 19 февраля 2021, 10:19 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР, осуществлённые с позиций ВСУ. Об этом сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, выпустив в общей сложности 23 единицы боеприпасов.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил признать происходящее в Донбассе войной.
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