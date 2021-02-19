Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Санкт-Петербурге трех иностранцев, у которых было изъято более 60 кг наркотиков. Об этом 19 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечён международный канал поставки наркотических средств в Россию, — сообщили в ФСБ. — В результате задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг кокаина».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сотрудники ФСБ задержали жителей семи регионов по подозрению в организации сети нарколабораторий на территории Ивановской области. Среди злоумышленников — бывший руководитель одного из подразделений Управления ФСКН и глава одного из ивановских поселений.

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