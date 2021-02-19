Биробиджан, , 10:47 — REGNUM В Биробиджане Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в нескольких преступлениях: изнасилование, с угрозой убийством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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В ходе следствия установлено, что ночью 15 ноября 2020 года будучи пассажиром такси напал на женщину-водителя. Он нанёс ей несколько ударов ножом и, угрожая убийством, изнасиловал, после чего убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его в Хабаровском крае.

Выяснилось, что обвиняемый был неоднократно судим за кражи.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Биробиджана обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в нападении на женщину-водителя задержали в Башкирии. Он ее ограбил и изнасиловал.