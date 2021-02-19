Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд возросло до 62. Об этом 19 февраля сообщает полиция округа Чамоли, где произошел трагический инцидент.

«Спасатели… обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время еще 142 человека числятся как пропавшие без вести в результате ЧП.

При этом известно, что сотрудники спасательных служб продолжают искать пропавших на гидроэлектростанции в Таповане людей, которые находились в техническом туннеле на момент внезапного наводнения, вызванного сходом масс льда.

Напомним, 7 февраля в результате схода ледника в штате Уттаракханд произошел подъем уровня воды в реке Ришиганга, «смывшей» из-за этого одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт.