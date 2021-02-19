Кронштадт, Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства получения ножевого ранения смотрителем одного из старейших российских маяков «Толбухин», находящегося недалеко от острова Котлин, на котором расположен город-крепость Кронштадт.

Створный маяк Морского канала в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Смотрителя маяка Дмитрия Маско с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу, а на месте происшествия обнаружили следы застолья. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что 49-летний начальник маяка воинской части Минобороны РФ получил резаную рану живота и госпитализирован, поступило в полицию 18 февраля. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили следы застолья.

«Военного госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, в тяжелом состоянии. Опрашивать пациента до сих пор нельзя. Военный лишь сказал, что на него напали трое неизвестных», — уточняет агентство «Оперативное прикрытие».

С места происшествия изъяты восемь бытовых ножей, две куртки, две бутылки, стакан, четыре стопки, ружье, 18 патронов и десять окурков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, маяк «Толбухин» установлен на искусственном каменном острове, лежащем в 2,8 мили от западной оконечности острова Котлин. Он является одним из старейших российских маяков, построенных по приказу Петра Первого. Внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, а также, вместе с фортами Кронштадта, входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.