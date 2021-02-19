Киров, , 10:02 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, при котором погибла женщина и четверо детей, возбудило Следственное управление СК РФ по Кировской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в городе Кирове, в результате которого погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар в деревянном 4-х квартирном жилом доме, который расположен по адресу г. Киров ул. Бородулина, 38, произошел 19 февраля в 00:46 (совпадает с мск).

«К настоящему моменту на месте пожара обнаружено тело женщины, 1973 года рождения, а также четырех несовершеннолетних», — также указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время на месте пожара работают следователи, которые опрашивают очевидцев и ведут осмотр места трагического происшествия. При этом добавляется, что назначены экспертизы для установления причин пожара и что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, работников управляющей компании, обслуживающей жилой дом. Кроме того, будет дана юридическая оценка вопросу соответствия обеспечения надлежащей жилой площадью членов семьи погибших», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по факту смерти трёх человек во время пожара в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка» (СНТ) под Искитимом возбуждено уголовное дело.