Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM В Ростовской области в дом к экс главному редактору муниципальной газеты «Вперёд» (Батайск) пришли с обысками.

Документация и техника изъяты не только по месту жительства Елены Пивоваровой, но и у бывшего бухгалтера издания Екатерины Аваковой. Последняя также стала фигуранткой уголовного дела, пишет телеграм-канал «Выстрел в голову».

Напомним, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст.160 УК РФ «Растрата с использованием служебного положения».

ИА REGNUM напоминает, что главред газеты «Наше время» Вера Южанская в попытке спасти от увольнения главного редактора газеты «Вперёд» задала вопрос главе государства Владимиру Путину о справедливости такого решения. После этого экс-главреда пригласили на встречу с первым заместителем донского губернатора Игорем Гуськовым, однако вместо урегулирования конфликта возбуждено уголовное дело.

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