Чита, , 09:36 — REGNUM В рамках реализации плана повышения пожарного прикрытия в Забайкальском крае заступают на дежурство три новые пожарные части. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, для работы в них с 1 марта отобраны и обучаются 51 человек.

«Пожарная часть оборудована, есть место отдыха, кухня. Уже доставлена вся необходимая техника. Сейчас обучаем персонал теоретически и практически», — пояснил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, побывав на станции Мирная Оловяннинского района.

Также сотрудники новых пожарных частей обучаются в селах Ундино-Поселье Балейского района и Новая Заря Ононского района.

По оценке руководителя «Забайкалпожспаса» Владимира Епифанцева, три новых депо позволят защитить от пожаров почти восемь тысяч человек в 15 населенных пунктах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия.

В конце декабря 2020 года в регион поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники: автоцистерны на базе автомобиля «Урал», УАЗ «Патриот», легковые автомобили HYNDAI, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗель NEXT и пожарные автолестницы переданы подразделениям управления МЧС России по Забайкальскому краю, «Забайкалпожспаса».

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