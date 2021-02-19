Джакарта, , 09:35 — REGNUM Спасатели в Индонезии нашли ещё одного погибшего из-за оползней в провинции Восточная Ява, сообщает Antara.

Известно, что жертвами оползня в провинции стал 21 человек, из числа пострадавших двое выжили, остальные 19 погибли.

На месте происшествия, согласно исследованиям, проведенным геологами, есть новые трещины.

Напомним, в результате оползня, произошедшего в Индонезии 14 февраля 2021 года, пострадали также десять домов.

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