Салехард, 19 февраля 2021, 09:29 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины, найденного после продолжительных поисков мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Житель города Муравленко 12 февраля 2021 года вышел из своей квартиры и пропал. Его искали полицейские, спасатели, поисковики отряда «Лиза Алерт». Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в вечером 18 февраля в районе промышленной зоны города благодаря его работающему сотовому телефону.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).