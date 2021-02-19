Уфа, , 09:33 — REGNUM Подозреваемого в попытке украсть из православного храма ящик с пожертвованиями, задержали в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

О происшествии в г. Октябрьский стражам порядка сообщил сотрудник храма, который увидел в окне здания как неизвестный мужчина намеревается украсть ящик для пожертвований: в ящике находились порядка трех тысяч рублей. Когда представитель духовенства зашел в помещение, подозреваемый вышел из храма.

Стражи порядка задержали подозреваемого ранее судимого 42-летнего безработного мужчину. Сообщается, что он сознался в содеянном. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушение на кражу.

Расследование дела продолжается.

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