Волжский, Волгоградская область, , 09:24 — REGNUM Жильцов трёх подъездов эвакуируют 19 февраля из дома №10 по улицы Дружбы в Волжском Волгоградской области. Возле одной из квартир обнаружено взрывное устройство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По информации дежурного ЕДДС, утром в подъезде обнаружена, предположительно, тротиловая шашка. На месте работают оперативные службы, экстренно эвакуируют жильцов из подъездов №№1, 2, 3.

Для жителей подготовлены автобусы как временные пункты обогрева. В них находятся 27 человек.