Барселона, Испания, , 09:19 — REGNUM Во время акций протеста в ряде городов Испании, участники которых вышли на улицы в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы, были задержаны 14 человек. Это 19 февраля следует из данных полиции и информации СМИ.

По информации полиции Каталонии, в Барселоне во время протестных акций было задержано шесть их участников. По данным газеты Рeriodico, еще восемь человек полицейские задержали в Валенсии.

При этом, по данным службы скорой помощи Каталонии, один пострадавший в ходе протестов находится в состоянии средней тяжести. Как уточняет каталонская полиция, пострадали два ее сотрудника.

Отметим, накануне в Испании снова прошли акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, которые в Барселоне, Таррагоне, Жироне, Сабаделе и Валенсии, переросли в столкновения с полицией.