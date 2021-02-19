Чита, , 09:09 — REGNUM В Чите, где в последнее время почти не прекращаются снегопады, выявили 90 нарушений правил благоустройства. Как пояснили сотрудники контрольной инспекции администрации города, больше всего нареканий высказано к сфере ЖХК.

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В списке нарушителей 35 управляющих компаний и ТСЖ. Неубранный снег был зафиксирован на территории семи средних школ, пяти детских садов и одного учреждения культуры (Центр казачьей культуры). Нарушение также были выявлены в краевых фтизиопульмонологического центра и кожно-венерологического диспансера, а также в торговом центре «Новосити» и обоих ТЦ «Абсолют».

По 54 случаям составлены протоколы об административных правонарушениях, по остальным ведётся работа. Из числа составленных 33 протокола уже рассмотрены на административной комиссии — было вынесено 28 предупреждений и назначено пять штрафов на сумму 250 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкалья сегодня днём, 19 февраля, вновь ожидается выпадение снега при ветре порывами до 12 метров в секунду. Муниципальное предприятие «ДМРСУ» готово оперативно вывести на улицы девять автощеток и столько же пескотрясов на базе автомобилей КамАЗ и ЗИЛ.

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