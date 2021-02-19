Прибайкальский район, Бурятия, , 09:05 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на частный дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, сообщение о грабеже поступило от жительницы села Турунтаево 16 февраля.

По её словам, двое неизвестных в масках и с пистолетом зашли в её дом и похитили сотовый телефон. В помещении в это время находился супруг потерпевшей, который не мог передвигаться из-за травмы. При этом грабители снимали свои действия на видео. В ролике видно, как один из налётчиков приставил пистолет к спине женщины и обыскивает её.

По горячим следам злоумышленники были задержаны — ими оказались двое ранее судимых за имущественные преступления молодых людей 19 и 22 лет. По данным следствия, на следующую ночь они вернулись на место преступления с ещё одним приятелем.

«Хозяйка после инцидента, боясь вернуться в жилище ночевала у подруги. Злоумышленники похитили из зимовья шуруповерт, бензопилу, электроплиту, куртку, а из дома зимние сапоги», — отметили в министерстве.

Похищенное к настоящему времени вернули потерпевшим. У подозреваемых также изъяли пневматический пистолет.