Углич, Ярославская область, , 08:54 — REGNUM В Ярославской области задержаны по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Угличе двое выходцев с Северного Кавказа. Один из задержанных — житель Ставропольского края, другой — Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе МВД.

Как стало известно следствию, злоумышленники ночью взломали дверь магазина и, проникнув внутрь, похитили золотые изделия на сумму более 18 млн рублей. У задержанных были найдены при обысках в местах проживания доказательства содеянного — золотое кольцо и бирки от ювелирных изделий. Кроме того, на квартирах у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, радиостанции, сим-карты, банковские карты и денежные средства.

По данным полиции, злоумышленники могли быть участниками ограблений ряда ювелирных магазинов и ломбардов в нескольких регионах России.

«Имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны еще к девяти кражам из торговых, ювелирных и ломбардных предприятий на территории Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рамках расследования преступления одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — в виде домашнего ареста.