Новосибирск, , 08:45 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил обжаловать постановления новосибирского суда в рамках уголовного дела о покушении на убийство женщины с ребёнком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее Кировский районный суд Новосибирска отказал в аресте мужчины, совершившего на автомобиле наезд на женщину с коляской.

«Вместе с тем в следственной практике известны случаи, когда подобные решения приводили к негативным последствиям и повторному нарушению законодательства, посягающему на права граждан. Об этом свидетельствует и статистика», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что 15 февраля в одном из дворов Новосибирска водитель легкового автомобиля наехал на женщину с коляской после замечания о парковке в неположенном месте. Женщина упала на дорогу, получив травму.

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