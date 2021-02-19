Чита, , 08:34 — REGNUM К массовому отлову бездомных собак в Чите привлекли ещё и ООО «Пять звёзд». Как сообщает пресс-служба городской мэрии, соответствующий аукцион пришлось проводить из-за большого количества заявок.

Отловом бродячих животных на территории города занимается специализированное учреждение — Читинская городская станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Она и выделила привлечённой подрядной организации средства на отлов животных в соответствии с контрактом. Власти Читы подчеркнули, что бригада использует для этого исключительно разрешённые снотворные препараты, используемые также при наркозе. Применение препаратов, вызывающих гибель животных полностью исключено.

«В ряде случаев собак, действительно, может быть жалко. Однако, прежде всего, необходимо думать о людях. К сожалению, участились случаи нападения собак на прохожих в городе. Никому не нужно, чтобы они повторялись и впредь», — подчеркнул руководитель Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим.

После отлова животных помещают в специализированный приют, действующий на базе исправительной колонии N3 УФСИН России по Забайкальскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года на территории ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю расширили питомник для бездомных собак, отловленных специалистами ветеринарной службы Читы. Новые вольеры, позволяют разместить порядка 350 животных.

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