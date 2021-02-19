Уфа, , 08:36 — REGNUM Три человека получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Башкирии во время сильной метели. Об этом 19 февраля сообщает ГИБДД по региону.

Сообщается, что авария произошла утром 18 февраля на автотрассе Магнитогорск — Ира в Баймакском районе. На 154 км этой дороги произошло столкновение встречных автомобилей «Chevrolet Klan», за рулем которого находился 56-летний мужчина и «Skoda Octavia», под управлением 48-летнего мужчины.

Отмечается, что в этой аварии получили травмы водитель автомобиля «Skoda», а также 44-летняя женщина и 36-летний мужчина, которые находились в этом автомобиле.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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