Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, жительницы Горно-Алтайска, Майминского и Усть-Канского районов 89, 82 и 72 лет скончались ещё в декабре 2020 года.

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«По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила от других форм тяжелых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции, в остальных причиной смерти стали коронавирусная инфекция, двухсторонняя субтотальная пневмония, наличие других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, к настоящему времени в республике зарегистрировано 190 летальных случаев. Из них 170 человек скончались непосредственно от COVID-19, 20 — по иным причинам.