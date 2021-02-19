Самара, , 08:20 — REGNUM Пожар в частной бане ликвидировали в Самаре. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что информацию о пожаре на улице ул. Мориса Тореза спасатели получили рано утром 19 февраля. Пожарных подняли по повышенному рангу вызова — Пожар «1БИС».

Прибыв на место происшествия, огреборцы установили, что горит крыша отдельно стоящей частной бани «Зеленая». В ликвидации ЧП участвовали 89 специалистов на 29 единицах техники.

Вскоре спасатели справились с огнем: пожар ликвидирован.

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