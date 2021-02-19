Ульяновск, , 08:11 — REGNUM В посёлке Тереньге Ульяновской области из-за коммунальной аварии без тепла остались жители 14 многоквартирных домов. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» губернатор Сергей Морозов.

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Глава региона проинформировал, что 18 февраля в Тереньге произошёл «крупный прорыв» на теплотрассе. В результате без теплоснабжения остались жители 14 многоквартирных домов, для обогрева используются доставленные МЧС тепловые пушки и тепловентиляторы.

На место происшествия прибыл губернатор, развёрнут оперативный штаб по устранению порыва на теплотрассе. Для ликвидации аварии прибыли четыре коммунальные бригады из других муниципалитетов.

«Работы сильно осложняются морозами и тем, что порыв произошёл под дорожным полотном», — сообщил Сергей Морозов.

Губернатор поручил предусмотреть тарифные вычеты по теплу и электроэнергии для жильцов, также рассматривается вопрос об оказании социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Ульяновске прокуратура организовала проверку сообщения о коммунальной аварии в новостройке. Предварительно ведомством установлено, что подтопление квартир и подъездов вызвано разгерметизацией трубы холодного водоснабжения на техническом этаже.

Напомним, что в 2020 году в Ульяновске могло закончиться трагедией происшествие на теплотрассе. Мужчина упал в открытый люк, повиснув там вниз головой и ожидая в таком положении спасателей.