Якутск, , 08:09 — REGNUM Нерюнгринская транспортная прокуратура Якутия приняла меры к устранению нарушений прав авиапассажиров в аэропорту Нерюнгри, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Специалисты и прокуратура проверили исполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия в аэропорту. Основанием послужила публикация в СМИ жалоб пассажиров на низкую температуру в здании аэровокзала и нарушение санитарных норм.

В ходе проверки установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составляла от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий.

Транспортный прокурор генеральному директору ФКП «Аэропорты Севера» внёс представление об устранении нарушений.

Кроме того, в отношении директора аэропорта Нерюнгри возбуждены дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях карантина и за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, на жителей Тюменской области, нарушивших со 2 апреля по 31 декабря 2020 года антиковидные требования Роспотребнадзора, наложено 330 штрафов на общую сумму 11 млн рублей.