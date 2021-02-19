Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор бывшему директору государственного учреждения культуры «Ульяновский областной художественный музей». Его признали виновным в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, с мая 2016 года по сентябрь 2019 года бывший директор художественного музея получил частями взятку от местного предпринимателя, общий размер незаконного вознаграждения оценивается в 544 тыс. рублей.

Следствие установило, что взятка предназначалась за заключение договоров с художественным музеем на выполнение работ и оказание услуг.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив штраф и пять лет условного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске осуждён на семь лет лишения свободы бывший сотрудник УМВД по Ульяновской области, которого обвинили в получении взяток «за покровительство» преступной группе. По данным правоохранителей, всего было получено свыше 700 тыс. рублей.

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