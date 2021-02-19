Чита, , 07:51 — REGNUM Следствие добилось ареста мужчины, который застрелил 9-летнюю девочку в Чите. Как сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, в процессе расследования уголовного дела, возбуждённого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего), выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Также известно, что мужчина является безработным, недавно он уволился по собственному желанию. Как пояснил старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Егор Марков, стрелявший частично признал свою вину на предварительном этапе расследования. Также он согласился с задержанием и ходатайством следствия о заключении под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером, 17 февраля. Поскандалив с соседями из-за шумного ремонта и ничего не добившись, недовольный гражданин, изрядно выпив, вернулся к «обидчикам» с оружием и выстрелил прямо в дверь, ведущую в квартиру из подъезда. В тот момент там находилась девятилетняя девочка. Ранение было настолько серьезным, что врачи не смогли ничем помочь.

Погибшая записала видео перед смертью. В ролике, публикованном на YouTube, ребёнок говорит: «Пьяный сосед уже несколько минут стучится к нам в дверь, матерится, всё ломает. Мне очень страшно, не знаю, что делать. Я с младшим, старшим братом дома. Папа ушел в магазин».

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