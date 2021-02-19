Невельск, Сахалинская область, , 07:38 — REGNUM Пожар в жилом доме произошел в Невельском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание возникло утром 19 февраля в четырехэтажном доме № 40 по улице Советской в селе Горнозаводск. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 4 квадратных метра. При этом из дома уже самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Самаре произошел крупный пожар на продуктовом рынке. Общая площадь возгорания оценивалась в 1500 квадратных метров. Пожар был потушен, сведений о пострадавших не поступало.