Красноярск, , 07:35 — REGNUM В центре Красноярска 19 февраля обстреляли машину спикера городского совета Наталии Фирюлиной.

«Какой-то человек ходил по площади перед мэрией, ждал. Когда подъехала её машина, он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку», — цитирует Ngs24.ru слова своего источника, знакомого с ситуацией.

По данным источника, злоумышленник скрылся. В машину он не попал:

«Сейчас тут полиция, ФСБ, кинолог. Фирюлина не пострадала».

Как сообщало ИА REGNUM, Наталия Фирюлина («Единая Россия») является председателем горсовета Красноярска с октября 2018 года.

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