Барнаул, , 07:05 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2 222 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 228 человек, +30 за последние сутки) и ОРВИ (23 553 человек, +113 вторые сутки подряд). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4 256 (+152 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 362, к аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента (за последние сутки данные таким пациентам не изменились). С начала учебного года в крае выявлен 1884 ребёнка с коронавирусом (+13 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 37 753 человека (+68 за последние сутки).

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