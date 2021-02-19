Иркутск, , 06:39 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1820 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 18 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 53 759 человек (+245 за последние сутки). Госпитализированы 1770 пациентов (+13 за последние сутки).

Выздоровели 49 778 пациентов (+384 за последние сутки). Ещё 221 житель Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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