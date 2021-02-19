Вашингтон, 19 февраля 2021, 06:21 — REGNUM В США из-за аномальных морозов и снежных бурь, обрушившихся на ряд штатов, погибли 34 человека. Об этом 18 февраля сообщает телеканал СBS.
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Наибольшее число погибших из-за различных происшествий, связанных с плохой погодой, зафиксировано в штате Техас — 20 человек. В первую очередь смерти связаны с переохлаждением и попытками согреться при отключении электроэнергии — с помощью камина, газовых плит или в работающей машине.
Отмечается, что в настоящее время около 300 тысяч жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, прерванного из-за снежной бури.
Как сообщало ИА REGNUM, миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества из-за непогоды.
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