Чебоксары, , 05:56 — REGNUM В Марий Эл осуждён житель Чувашии, которому инкриминировались угроза убийством и оскорбление судьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В Йошкар-Оле перед судом предстал 44-летний чебоксарец. Следствием установлено, что он направил два письма в адрес заместителя председателя Верховного суда Чувашии с угрозами убийством, причинением вреда его здоровью и близким. Причиной стало, по данным следственного управления, стало оставление без рассмотрения его обращения.

Правоохранители также установили, что чебоксарец «в неприличной форме» оскорбил сначала мирового, а затем федерального судей при рассмотрении административного дела и вынесении решения об избрании меры пресечения.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, причинения вреда здоровью в отношении судьи и его близких»), ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи» — два эпизода). С учётом психиатрической экспертизы суд принял решение о принудительном лечении чебоксарца в медицинской организации. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о нападении на министра здравоохранения Чувашии, которое было совершено около здания Дома правительства. Нападавшего отправят на принудительное лечение.

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