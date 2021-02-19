Владивосток, , 05:53 — REGNUM Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского ППС по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Следователи установили, что в мае 2020 года сотрудник патрульно-постовой службы в Первореченском районе Владивостока получил взятку в 120 тыс. рублей от задержанной им девушки, пообещав отпустить её и не документировать факт обнаружения при ней наркотических средств. Деньги были перечислены на банковскую карту знакомой обвиняемого.

При этом полицейский, желая повысить статистику выявления правонарушений, а также в целях придания вида законности длительному нахождению задержанной в служебном автомобиле, составил протокол о совершении ею административного правонарушения — внёс заведомо ложные сведения о распитии девушкой алкоголя в общественном месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный в Челябинской области высокопоставленный сотрудник полиции арестован за получение взятки.