Киров, , 05:23 — REGNUM Пожар произошел в деревянном четырехквартирном доме в Кирове, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Кировской области.

Сообщается, что возгорание произошло в здании по улице Бородулина в ночь на 19 февраля. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако при пожаре погибли несколько человек, также есть пострадавшие. Отмечается, что среди погибших были несовершеннолетние.

«Количество погибших и пострадавших уточняется», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего начата проверка. На месте пожара работают следователи и судемедэксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля произошел пожар в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка» в Новосибирской области. В результате происшествия погибли три человека. По факту гибели людей проводится проверка.