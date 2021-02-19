Кемерово, , 05:04 — REGNUM Охранник кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Сергей Антюшин во время судебного заседания заявил, что противопожарная система зафиксировала возгорание в здании, но оповещение в автоматическом режиме не сработало. Запустить её вручную, по его словам, также не удалось.

Напомним, что Антюшин является одним из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«В районе 16:00 25 марта 2018 года сработал пожарный извещатель. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал ещё несколько раз в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало», — цитирует «ТАСС» охранника.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли более 60 человек, большинство из которых — дети.