Хабаровск, , 05:13 — REGNUM В Хабаровском крае в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали три человека. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о том, что на 86 километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Mercedes, следующего по маршруту Хабаровск — Троицкое, поступило в дежурную часть утром 19 февраля. Автобус, в котором находилось 16 пассажиров и водитель, предположительно съехал в кювет.

«В результате происшествия всего пострадало три человека, все взрослые. Два человека с различными травмами лёгкой и средней степени тяжести бригадами «скорой помощи» доставлены в участковую больницу в селе Маяк. Ещё один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в ККБ №2 Хабаровска», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пассажиры попавшего в ДТП автобуса «убыли в пункт назначения на попутном транспорте».

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной версии причиной аварии мог оказаться врезавшийся в автобус прицеп, который оторвался от проезжающего рядом автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, после смертельного ДТП, которое произошло на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону 18 февраля, назначена доследственная проверка.

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