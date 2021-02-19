Проведения, , 04:05 — REGNUM На Чукотке в селе Нунлигран Провиденского городского округа продолжаются ремонтно-восстановительные работы на магистральных ветках, где накануне произошла авария, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Рабочая группа под руководством губернатора Романа Копина выехала в село.

«Главное сейчас — восстановить систему жизнеобеспечения, а причины аварии выясним позже. В село везём ремонтную бригаду, необходимые материалы и оборудование», — пояснил Копин.

Известно, что частично восстановлены две магистральные ветки — до интерната и по улицам Тундровая и Центральная, 12-квартирный жилой дом по улице Чукотская. Работы по сливу теплоносителя из системы отопления неотапливаемых домов и работы по обнаружению порыва на трубопроводе системы отопления, продолжаются.

Нет отопления в 10 жилых домах, в которых проживает 81 человек из них 8 детей, а также в школе. Жильцы отключенных домов обогреваются электроприборами. 19 февраля в село доставят тепловые пушки, дизель-генераторы, сварочные аппараты и комплект радиаторов.

«В превентивных целях из села в Проведения и Сиреники вывезены 43 человека, которые размещены у родственников и знакомых», — добавили в правительстве округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Нунлигран Провиденского городского округа авария случилась ранним утром 18 февраля на участке магистральной сети теплоснабжения — без отопления остался весь населённый пункт.