Биробиджан, , 03:36 — REGNUM В Биробиджане Еврейской АО обыски в здании мэрии прошли в рамках расследования уголовного дела о хищениях при благоустройстве детских и спортивных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Следствие выяснило, что в 2020 году чиновники администрации города заключили с коммерческой организацией контракт на благоустройство девяти детских и спортивных площадок. Общая стоимость работ составляла 52 млн рублей. Подрядчик не выполнил благоустройство в полном объёме, тем не менее акты выполненных работ были подписаны на сумму 40,5 млн рублей, которые и были выплачены из бюджета. По факту, же работы были выполнены на 35 млн рублей. Ущерб составил 5,6 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры по установлению причастных лиц», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг 18 февраля в здании администрации Биробиджана прошли обыски. Известно, что возбуждено уголовное дело, но обвинения по нему пока никому не предъявлено.