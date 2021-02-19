Благовещенск, , 03:00 — REGNUM Движение поездов по Транссибу было полностью восстановлено 18 февраля в 15:57 (мск). Последствия схода с рельсов 25 вагонов, груженных углём устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗабДЖ.

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Над устранением последствий ЧП на станции Ангарич в Амурской области работал оперативный штаб, были задействованы 340 железнодорожников.

После восстановления все задержанные поезда отправились по маршрутам. Сообщается, что во время простоя из-за аварии пассажиры были обеспечены бесплатным горячим питанием, в вагонах сохранялась комфортная температура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сковородинском районе Амурской области при аварии в ночь на 18 февраля с железнодорожных путей сошли 25 вагонов. В связи с происшествием задержаны поезда дальнего следования Владивосток — Омск (№7) и Самара — Владивосток (№12). Предполагаются задержки поездов Тында — Хабаровск (№326) и Владивосток — Москва (№1). Также отменён пригородный поезд Магдагачи — Сковородино (№6411).