Нью-Йорк, США, , 02:28 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в американском Нью-Йорке, передает телеканал ABC.

Сообщается, что взрыв произошел в квартире на втором этаже в доме, расположенном в районе Бронкс. В результате происшествия девять человек получили ранения, среди них — шестеро детей. При этом двое детей находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали. Причины взрыва газа пока не называются. Отмечается, что от хлопка вылетела дверь и застряла на ближайшем дереве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в немецком городе Мемминген произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали четыре человека. Отмечалось, что взрыв произошел в здании, принадлежащем германскому Обществу Красного Креста.

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