Абуджа, , 02:10 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в регионе Дельта в Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской дорожной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на дороге Асаба — Ибуса — Варри. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, из-за чего водитель потерял управление и врезался в автобус. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них — один ребенок. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших направили в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Нигерии грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли девять человек, еще трое получили различные травмы.