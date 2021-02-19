Подгорица, , 02:06 — REGNUM Посольство Косово в Подгорице направило устную ноту в Министерство иностранных дел Черногории, в которой потребовало объяснений по поводу инцидента, произошедшего в окрестностях города Беране, когда автобус с пассажирами из Косово закидали камнями. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Никто из пассажиров не пострадал. Нанесён лишь материальный ущерб автобусу. В автобусе ехали лыжники из Косово, возвращавшиеся из Колашина.

Заместитель министра иностранных дел Мелиза Харадинай-Стублла заявила, что инцидент вызвал опасения за свободное передвижение граждан между Косово и Черногорией, и что Косово «не допустит препятствования евроатлантической интеграции региона из-за инцидентов, подобных гибридной войне против членов НАТО и союзников в регионе».

Она призвала черногорских властей беречь «прекрасные отношения Косово и Черногории», принимая во внимание «роль и значение албанской общины в Черногории».