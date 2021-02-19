Исламабад, , 00:56 — REGNUM Один военнослужащий пакистанской армии погиб в результате взрыва бомбы в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в спецслужбах.

Сообщается, что неизвестные боевики припарковали заминированный мотоцикл на обочине. Он взорвался, когда автомобиль военнослужащих проезжал мимо. В результате теракта погиб один военный, еще двое получили ранения. Всех пострадавших экстренно направили в ближайший госпиталь.

В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.