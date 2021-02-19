Лаганский район, , 00:40 — REGNUM В Республике Калмыкия полицейские спасли из снежного плена двоих пастухов. Сообщение о пропаже мужчин поступило в дежурную часть полиции Лаганского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Обеспокоенный владелец животноводческой стоянки проинформировал, что двое его племянников ушли в степь пасти овец и не вернулись. Двое участковых смогли отыскать пастухов. Мужчины заблудились в снежной степи в 70 километрах от Лагани. Как пояснили пострадавшие, они потеряли дорогу назад в темноте.

Жизни и здоровью пастухов ничего не угрожает.