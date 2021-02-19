Черноземельский район, , 00:34 — REGNUM Специалисты подтвердили разлив нефти в сельском поселении в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В ведомство поступил сигнал о факте разлива нефтепродуктов на земельном участке сельскохозяйственного назначения в границах Нарынхудукского СМО. При осмотре территории данный факт подтвердился.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с прокуратурой РК проводят внеплановую проверку в отношении юрлица, ведущего хозяйственную деятельность в границах населённого пункта. Почву на наличие химико-токсикологических веществ исследуют сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора.